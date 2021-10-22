Россияне возобновляют концерты в Украине: почему это происходит

Артисты из Российской Федерации возобновляют гастроли в Украине несмотря на продолжающуюся оккупацию полуострова Крым и военную агрессию на Донбассе.

В частности, во дворце Украина 26 ноября выступит Александр Малинин, без которого не проходит ни один крупный концерт в России.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк зарегистрировал на сайте президента петицию с требованием полностью запретить гастроли российских артистов.

Согласно инициативе, выступление россиян должно оставаться под запретом до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная Украины.

На сегодняшний день петиция набрала уже более 26 тысяч подписей, а значит президент Владимир Зеленский обязан ответить на нее в двухнедельный срок.

При этом с 2015 года в Украине действует перечень иностранных граждан, угрожающих национальной безопасности. В список попало немало артистов из России, что не мешает им гастролировать в нашей стране.

Концерты в Киеве и еще пяти городах давала и Любовь Успенская, которая неоднократно незаконно посещала оккупированный Крым, нарушая тем самым законодательство Украины.

Еще одним артистом, выступающим в Украине, является рэпер Баста. Он также неоднократно давал концерты в оккупированном Крыму, однако по истечении срока, на который ему было запрещено въезжать в нашу страну, он дал уже три концерта: два в Киеве и один в Одессе.

Мало того, россиянин планирует дать новый концерт в Киеве уже в декабре, однако он до сих пор не смог определиться с ответом на вопрос Чей Крым?

— Крым чей? Я об этом не говорю, — заявил Баста.

Помимо них в Украину зарабатывать также приезжали такие артисты как: Валерий Меладзе, Скриптонит, Джонни, Ирина Круг. И это далеко не полный перечень.

В свою очередь Кондратюк выразил мнение, что допускать на украинскую сцену можно единицы исполнителей из Российской Федерации, таких как Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков.

— Я считаю, что все, кто промолчали и публично не отрицали Крымнаш, не возмутились тем, что Путин развязал войну против Украины — все эти артисты, мне кажется, должны тихо сопеть себе в России. Культура не может быть вне политики, когда идет война, — заявил продюсер.

В Верховной Раде уже выдвигалась подобная инициатива: хочешь зарабатывать — подпиши документ, в котором ты признаешь суверенитет и территориальную целостность Украины, однако депутаты ее не поддержали.

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