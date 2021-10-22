Росіяни відновлюють концерти в Україні: чому це відбувається

Артисти з Російської Федерації відновлюють гастролі в Україні не зважаючи на окупацію півострова Крим та військову агресію на Донбасі.

Зокрема, у палаці Україна 26 листопада виступить Олександр Малінін, без якого не проходить жоден великий концерт в Росії.

Український продюсер Ігор Кондратюк зареєстрував на сайті президента петицію з вимогою повністю заборонити гастролі російських артистів.

Згідно з ініціативою, виступ росіян має залишатися під забороною до того часу, поки не буде відновлено ​​територіальну цілісність України.

На сьогодні петиція набрала вже понад 26 тисяч підписів, а це означає, що президент Володимир Зеленський зобов’язаний відповісти на неї в двотижневий термін.

При цьому з 2015 року в Україні діє перелік іноземних громадян, що загрожують національній безпеці. У список потрапило чимало артистів з Росії, що не заважає їм гастролювати в нашій країні.

Концерти в Києві і ще п’яти містах давала і Любов Успенська, яка неодноразово незаконно відвідувала окупований Крим, порушуючи тим самим законодавство України.

Ще одним артистом, виступаючим в Україні, є репер Баста. Він також неодноразово давав концерти в окупованому Криму, проте після закінчення терміну, на який йому було заборонено в’їжджати в нашу країну, він дав уже три концерти: два в Києві та один в Одесі.

Мало того, росіянин планує дати новий концерт в Києві вже в грудні, проте він до цих пір не зміг визначитися з відповіддю на питання Чий Крим?

– Крим чий? Я про це не говорю, – заявив Баста.

Крім них в Україні заробляти також приїжджали такі артисти як: Валерій Меладзе, Скріптоніт, Джонні, Ірина Круг. І це далеко не повний перелік.

У свою чергу Кондратюк висловив думку, що допускати на українську сцену можна одиниці виконавців з Російської Федерації, таких як Андрій Макаревич і Борис Гребенщиков.

– Я вважаю, що всі, хто промовчали і публічно не заперечували Кримнаш, що не обурилися тим, що Путін розв’язав війну проти України – всі ці артисти, мені здається, повинні тихо сопіти собі в Росії. Культура не може бути поза політикою, коли йде війна, – заявив продюсер.

У Верховній Раді вже висувалася подібна ініціатива: хочеш заробляти – підпиши документ, в якому ти визнаєш суверенітет і територіальну цілісність України, однак депутати її не підтримали.

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