Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий

Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Насколько реальны страхи наших союзников? Какие сценарии распада нашей взбалмошной соседки рассматривают аналитики? И почему даже самый плохой для врага ход событий не будет означать, что Украина может чувствовать себя в безопасности?

Карта разделенной России из кабинета главы ГУР, ушедшая с молотка в пользу украинской армии, в свое время изрядно смутила умы российских пропагандистов. Впрочем, идея распада России пугает не только врага, но и союзников Украины.

Боязнь ядерной угрозы живет еще с советских времен. Тогда это был один из главных аргументов Запада за сохранение СССР. Впрочем, ныне правопреемница Советского Союза Россия лязгает ядерным оружием еще громче.

Пугает Запад и возможное нашествие мигрантов. Германия, например, еще хорошо помнит, как приходила в себя от потока сирийских беженцев. Энергетика с точки зрения европейцев – тоже зона риска. Ибо при всех санкциях доля России на энергетическом рынке все еще огромна. У американцев свой давний страх – Китай.

Но, несмотря ни на что, теперь о распаде РФ говорят первые лица Украины. А в парламенте была создана временная специальная комиссия по взаимодействию с порабощенными народами России.

— Наша функция, во-первых, сформировать в Украине политику по отношению к порабощенным народам России. А во-вторых, открыть глаза Западу на то, что Россия — это не только Путин и Навальный. Это не только Москва и Питер. Это Соха-Якутия. Это множество этнических групп на Северном Кавказе. Это Тува, которая была включена в состав России только после Второй мировой. Это буряты. И это не боевые буряты, а огромное этническое движение за независимость, которое имеет очень тесные связи с Монголией и естественно балансирует для Китая на Дальнем Востоке, о чем Запад пытается не вспоминать, — говорит кандидат исторических наук, эксперт Украинского института будущего Ярослав Юрчишин.

Правда, в эффективность национальных движений внутри России верят не все. Тем более зная, сколько бед в Украине наделали те же бурятские или чеченские отряды в составе армии РФ.

Сценарии распада могут быть разные: с акцентом на оружие или дипломатию. Где вспыхнет в первую очередь: на Северном Кавказе, в Туве, Якутии или в более экономически успешной Сибири – здесь мнения у аналитиков расходятся. А вот в чем уверены все – распад России Украине просто необходим.

– Если мы выйдем на границы побежденной России, которая стремится к реваншу – это вопрос времени, когда наши дети вынуждены будут снова воевать с ними, – уверен Ярослав Юрчишин.

Впрочем, даже самый плохой для врага сценарий не означает, что он оставит в покое Украину.

Даже если распад России не будет похож на тот, что из кабинета ГУР, вскоре карта Баданова не фигурально, а вполне конкретно будет наводить страх на врага на поле боя. За средства от продажи на аукционе закупили разведывательные дроны, которые вскоре отправятся на фронт.

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