Розпад РФ гарантовано: аналітики назвали головні сценарії розвитку подій

Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю і це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресорки в її нинішньому вигляді, з жагою вбивати та імперськими амбіціями, означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.

Наскільки реальні страхи наших союзників? Які сценарії розпаду нашої навіженої сусідки розглядають аналітики? І чому навіть найгірший для ворога перебіг подій не означатиме, що Україна може почуватись у спокої?

Карта розділеної Росії, з кабінету очільника ГУР, що врешті пішла з молотка на користь українській армії, свого часу неабияк збентежила уми російських пропагандистів. Утім, ідея розпаду Росії лякає не лише ворога, а й союзників України.

– Передовсім, є частина європейських країн, які бояться ядерної війни. Важко сказати наскільки це реально, підірвати ранцевий ядерний боєприпас в центрі Парижу, однак, точно такий страх існує. А якщо такий страх існує у виборців, політики мають на нього зважати, – каже кандидат історичних наук, експерт Українського інституту майбутнього Сергій Громенко.

Острах ядерної загрози живе ще з радянських часів. Тоді це був один із головних аргументів Заходу за збереження СРСР. Утім, нині правонаступниця Радянського Союзу Росія – брязкає ядерною зброєю ще гучніше.

– Насправді це страх, який розкочегарює Путінський режим, який сам брязкає ядерною зброєю розміщуючи її в Білорусі, – пояснює голова парламентської тимчасової спеціальної комісії з питань взаємодії із корінними народами Росії Ярослав Юрчишин.

Лякає Захід і можлива навала мігрантів. Німеччина, приміром, ще добре пам’ятає, як оговтувалась від потоку сирійських біженців. Енергетика з точки зору європейців – теж зона ризику. Бо попри всі санкції частка Росії на енергетичному ринку все ще величезна. В Американців свій давній страх – Китай.

– В Сполучених Штатах досі є потужне лобі, що вважає, що Росію можна перетягнути на бік США у боротьбі проти Китаю. Принаймні не дати Росії стати повним і беззастережним союзником Китаю. Історія того, як Сполучені Штати завжди підтримували цілісність Росії тягнеться уже понад століття. США були проти розпаду Російської імперії, США були проти розпаду Радянської імперії – вмовляли українців не відділятися, – наводить цікаві факти Сергій Громенко.

Серпень 1991 року. За три тижні до проголошення Україною незалежності президент демократичної Америки Буш Старший, відвідавши спершу Москву, прибуває до Києва вмовляти депутатів тодішньої УРСР не відділятися від тоталітарної країни рад. Застерігаючи від – цитата – суїцидального націоналізму. Його освистана промова увійде в історію під назвою котлета по-київськи, чікен Київ, що з англійської в переносному значенні – боягуз.

– Я пам’ятаю це, я був тоді на площі перед ВР. Це говорило про те, що вони свої міркування, побоювання ставили як головні фактори і не дуже усвідомлювали, що відбувається, тоді відбувалося в СРСР. Вони думали, що розпад СРСР можна буде зупинити, або врятувати СРСР бажанням якоїсь кількості політиків чи українських, чи грузинських, балтійських. Вони не бачили, що це вже було невідворотно. Бо десятиліттями Радянський Союз не лише поневолював народи, він їх знищував і не розпастися він не міг. Як і Росія, – запевняє голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Тоді, у 1991, про таке могли казати хіба що українські націоналісти, з якими Буш Старший, до слова, так і не зустрівся. Нині ж про розпад РФ говорять перші особи держави. А у парламенті створили тимчасову спеціальну комісію із взаємодії із поневоленими народами Росії.

– Наша функція, по-перше, сформувати в Україні політику стосовно поневолених народів Росії. А по-друге, відкрити очі заходу на те, що Росія це не лише Путін і Навальний. Це не лише Москва і Пітер. Це Соха-Якутія. Це величезна кількість етнічних груп на північному Кавказі. Це Тува, яка була включена в склад Росії лише після Другої Світової. Це буряти. І це не бойові буряти, а це величезний етнічний рух за незалежність, який має дуже тісні зв’язки з Монголією і природно є балансуючим для Китаю на далекому сході, про що Захід намагається не згадувати, – каже Ярослав Юрчишин.

Щоправда, в ефективність національних рухів в середині Росії вірять не всі. Надто знаючи скільки лиха в Україні наробили ті ж бурятські або чеченські загони в складі армії РФ.

– Насправді, те, що ми бачимо по російській федерації, то більша частина населення і кремлівські еліти, вони не бачать потреби в зміні чогось в себе в країні. Навпаки закручування гайок лише зростає і населення це підтримує, – пояснює директор програми Російські та білоруські студії ради зовнішньої політики Українська призма Ярослав Чорногор.

Сценарії розпаду можуть бути різні: з акцентом на зброю чи на дипломатію. Де запалає найперше: на північному Кавказі, в Тиві, Якутії чи в більш економічно успішному Сибіру – тут думки в аналітиків різняться. А от на чому сходяться всі – Розпад Росії Україні просто необхідний.

– Якщо ми вийдемо на кордони переможеної Росії, яка прагне реваншу – це питання часу, коли наші діти змушені будуть знову воювати з ними, – впевнений Ярослав Юрчишин.

– Це не є нашим бажанням помсти, чи як хтось каже природною русофобією – ні, це є наше бажання, щоб оцей субрегіональний мир там, де ми знаходимося хоча б був усталеному. А для цього треба, щоб дійсно Росія відбулася як нормальна держава, але ще раз повторюю в нині існуючих кордонах це не можливо, – запевняє Рефат Чубаров.

Утім навіть найгірший для ворога сценарій не означає, що він дасть спокій Україні.

– Якщо Україна після виходу на кордони 2013 року розслабиться, якщо дозволить собі зануритися у переможний вир розпустить армію і знову почне будувати дороги замість укріплень, то будь-який із цих варіантів несе певні загрози. Особливо біженці, – каже Сергій Громенко.

– Навіть якщо Росія зараз розпадеться і утвориться в якомусь іншому вигляді. Питання, наскільки нам це підходить. Тому що та Росія путінська, яка воює проти всього західного світу, вона прогнозована, а яка може утворитися після дефрагментації. Це викликає питання і в українських аналітиків і в західних, – розповідає Ярослав Чорногор.

Навіть якщо розпад Росії не буде схожий на той, із кабінету ГУР, невдовзі карта Буданова не фігурально, а цілком конкретно наводитиме страх на ворога на полі бою. За кошти з продажу на аукціоні закупили розвідувальні дрони, що невдовзі вирушать на фронт.

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