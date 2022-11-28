“Русский мир” в православной церкви: что будет с Московским Патриархатом?

На этой неделе, кроме новостей про фронт и очередной массированный обстрел, чаще всего вспоминали Украинскую Православную Церковь, или так называемый Московский Патриархат.

Служба Безопасности Украины провела ряд обысков сразу во многих храмах, монастырях и заведениях этой религиозной организации. В Киево-Печерской Лавре правоохранители обнаружили пророссийскую литературу, миллионы наличными и людей с советскими документами. Издания литературы с нарративами “русского мира” обнаружили и в Черновицкой епархии.

Народные депутаты уже зарегистрировали законопроект, которым хотят запретить Русскую Православную Церковь и связанные с ней организации в Украине, ведь Украину нужно защищать не только на передовом или информационном фронте, но и от российского влияния через церковь:

– Российская Православная Церковь, глава которой находится под санкциями в Украине, не может действовать в Украине. Равно как российские фирмы, российские предприятия, так же их филиалы и дочерние организации. Они не могут арендовать имущество, они не могут использовать государственное имущество, они должны быть запрещены — Николай Княжицкий, народный депутат Украины

Оказывается, что в Украине до сих пор немало монастырей, прямо подчиненных руководителю РПЦ Кириллу, открыто поддерживающему войну россиян против Украины. Например, во время всех обысков в Киеве, Ровенской области и Буковине силовики находили литературу с кремлевскими нарративами и пропагандой «русского мира».

Поэтому авторы нового законопроекта убеждены, что закон поможет бороться с российским имперским влиянием и укрепит Украинскую безопасность и в религиозной сфере.

В качестве примера приводят Латвию, где в прошлом месяце православная церковь заявила о выходе из состава русского. Такого же шага депутаты ожидают и от Украинской Православной Церкви, которая до сих пор не избавилась от окончательного влияния РПЦ.

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