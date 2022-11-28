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Факти / Відео / Україна

“Русский мир” у православній церкві: що буде з Московським патріархатом?

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Цього тижня, крім новин із передової та чергового масованого обстрілу, найчастіше згадували Українську православну церкву, або так званий Московський патріархат.

Служба безпеки України провела низку обшуків одразу у багатьох храмах, монастирях і закладах цієї релігійної організації. У Києво-Печерській лаврі правоохоронці знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та людей із радянськими документами. Видання з наративами “русского мира” виявили й в Чернівецькій єпархії.

Народні депутати вже зареєстрували законопроєкт, яким хочуть заборонити Російську православну церкву та пов’язані з нею організації в Україні, адже Україну потрібно захищати не лише на передовій чи інформаційному фронті, але й від російського впливу через церкву.

– Російська православна церква, очільник якої під санкціями в Україні, не може діяти в Україні. Так само як російські фірми, російські підприємства, так само їхні філії й дочірні організації. Вони не можуть орендувати майно, не можуть використовувати державне майно та мають бути заборонені в Україні – вважає народний депутат України Микола Княжицький.

Виявляється, що в Україні досі чимало монастирів, прямо підпорядкованих очільнику РПЦ Кирилу, який відкрито підтримує війну росіян проти України. Наприклад, під час усіх обшуків у Києві, на Рівненщині та Буковині силовики знаходили літературу з кремлівськими наративами та пропагандою “русского мира”.

Тож автори нового законопроєкту переконані, що закон допоможе боротися із російським імперським впливом та зміцнить українську безпеку, зокрема у релігійній сфері.

Як приклад, наводять Латвію, де минулого місяця православна церква заявила про вихід зі складу російської. Такого ж кроку депутати очікують і від Української православної церкви, яка так і не позбулася остаточного впливу РПЦ.

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