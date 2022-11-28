“Русский мир” у православній церкві: що буде з Московським патріархатом?

Цього тижня, крім новин із передової та чергового масованого обстрілу, найчастіше згадували Українську православну церкву, або так званий Московський патріархат.

Служба безпеки України провела низку обшуків одразу у багатьох храмах, монастирях і закладах цієї релігійної організації. У Києво-Печерській лаврі правоохоронці знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та людей із радянськими документами. Видання з наративами “русского мира” виявили й в Чернівецькій єпархії.

Народні депутати вже зареєстрували законопроєкт, яким хочуть заборонити Російську православну церкву та пов’язані з нею організації в Україні, адже Україну потрібно захищати не лише на передовій чи інформаційному фронті, але й від російського впливу через церкву.

– Російська православна церква, очільник якої під санкціями в Україні, не може діяти в Україні. Так само як російські фірми, російські підприємства, так само їхні філії й дочірні організації. Вони не можуть орендувати майно, не можуть використовувати державне майно та мають бути заборонені в Україні – вважає народний депутат України Микола Княжицький.

Виявляється, що в Україні досі чимало монастирів, прямо підпорядкованих очільнику РПЦ Кирилу, який відкрито підтримує війну росіян проти України. Наприклад, під час усіх обшуків у Києві, на Рівненщині та Буковині силовики знаходили літературу з кремлівськими наративами та пропагандою “русского мира”.

Тож автори нового законопроєкту переконані, що закон допоможе боротися із російським імперським впливом та зміцнить українську безпеку, зокрема у релігійній сфері.

Як приклад, наводять Латвію, де минулого місяця православна церква заявила про вихід зі складу російської. Такого ж кроку депутати очікують і від Української православної церкви, яка так і не позбулася остаточного впливу РПЦ.

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