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Полина Спасенко, журналист программы Вікна

Что делать, если взорвется Запорожская АЭС и каков радиус поражения

Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Если Россия все-таки предпримет очередное преступление, масштабы аварии могут быть шокирующими, считают в Энергоатоме. Сейчас же прогнозированием последствий возможных аварий на АЭС занимается Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

И вот вывод:

По нашим расчетам в течение года роза ветров была юго-западнее этого сектора Украины. В основном это попадало на оккупированные территории.

 

Если захватчики таки приступят к теракту на ЗАЭС, в госцентре ядерной безопасности дают следующие рекомендации:

  • Закрыть все окна, двери, вентиляционные проемы, выключить кондиционер.
  • По возможности перейти в комнату, где нет окон и снять верхний слой одежды, прежде чем попасть в помещение.
  • С собой иметь запас воды и пищи, предварительно упакованной в пакеты.

В укрытии советуют оставаться в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации.

Минздрав рекомендует иметь в аптечке маски и три препарата: йодид калий, алюминиево-антацидные сорбенты и альгинаты.

Но все это исключительно для жителей 50-километровой зоны вокруг ЗАЭС. И даже там использовать все это следует только после официального оповещения.

Авария, ЗАЕС, Факти ICTV
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