Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.
Якщо Росія все-таки вдасться до чергового злочину, масштаби аварії можуть бути приголомшливими, вважають в Енергоатомі. А поки прогнозуванням наслідків можливих аварій на АЕС займається Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.
За нашими розрахунками упродовж року роза вітрів була на південний захід в цьому секторі України. Здебільшого це попадало на окуповані території.
Якщо загарбники таки вдадуться до теракту на ЗАЕС, у держцентрі ядерної безпеки дають такі рекомендації:
- Закрити всі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкнути кондиціонер.
- За можливості перейти до кімнати, де немає вікон і зняти верхній шар одягу, перш ніж потрапити до приміщення.
- З собою мати запас води та їжі, попередньо запакованої в пакети.
В укритті радять лишатися впродовж 24 годин, якщо органи влади не нададуть інших інструкцій щодо переміщення чи евакуації.
МОЗ рекомендує мати в аптечці маски і три препарати: калій йодид, алюмінієво-антацидні сорбенти та альгінати.
Але все це винятково для мешканців 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС. І навіть там вживати все це слід тільки після офіційного оповіщення.