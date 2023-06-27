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Поліна Спасенко, Журналістка Вікна. Новини

Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження

Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Якщо Росія все-таки вдасться до чергового злочину, масштаби аварії можуть бути приголомшливими, вважають в Енергоатомі. А поки прогнозуванням наслідків можливих аварій на АЕС займається Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

І ось висновок:
За нашими розрахунками упродовж року роза вітрів була на південний захід в цьому секторі України. Здебільшого це попадало на окуповані території.

Якщо загарбники таки вдадуться до теракту на ЗАЕС, у держцентрі ядерної безпеки дають такі рекомендації:

  • Закрити всі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкнути кондиціонер.
  • За можливості перейти до кімнати, де немає вікон і зняти верхній шар одягу, перш ніж потрапити до приміщення.
  • З собою мати запас води та їжі, попередньо запакованої в пакети.

В укритті радять лишатися впродовж 24 годин, якщо органи влади не нададуть інших інструкцій щодо переміщення чи евакуації.

МОЗ рекомендує мати в аптечці маски і три препарати: калій йодид, алюмінієво-антацидні сорбенти та альгінати.

Але все це винятково для мешканців 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС. І навіть там вживати все це слід тільки після офіційного оповіщення.

Аварія, ЗАЕС, Факти ICTV
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