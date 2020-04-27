Слончак мог отделаться предупреждением, если бы не вступил в конфликт с полицией

Скандал в киевской власти. Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака после того, как тот напал на полицейского.

Произошло все накануне вечером на дороге в центре столицы. Слончак с коллегой ехали на Mercedes, как их остановил патруль — потому что не горели фары.

Слово за слово — разгорелся скандал с нецензурной бранью и пинками. Однако сам Слончак своей вины не признает. Подробности смотрите в сюжете Оксаны Михайловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что замглавы КГГА Слончаку грозит до 5 лет тюрьмы за нападение на полицейского.

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