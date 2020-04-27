Слончак міг відбутись попередженням, якби не вступив у конфлікт з поліцією

Скандал у київській владі. Мер Києва Віталій Кличко звільнив свого заступника Володимира Слончака після того, як той напав на поліцейського.

Сталося все напередодні увечері на дорозі у центрі столиці. Слончак із колегою їхали на Mercedes, як їх зупинив патруль – бо не горіли фари.

Слово за слово – розгорівся скандал з нецензурною лайкою і стусанами. Проте сам Слончак своєї провини не визнає. Подробиці дивіться у сюжеті Оксани Михайлової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що заступнику голови КМДА Слончаку загрожує до 5 років в’язниці за напад на поліцейського.

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