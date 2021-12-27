Сніжний циклон накрив Україну! Масштабна кількість ДТП по всій Україні

Сніжний циклон продовжує накривати Україну. Хуртовини, ожеледь та похолодання обіцяють синоптики сьогодні в східній та центральній частині . У Запоріжжі через негод відучора майже чотири десятки аварій. Це втричі більше, ніж зазвичай.

На Маріупольській трасі перекинувся мікроавтобус із трьома людьми. На щастя, ніхто не постраждав. Аби поставити бус на колеса, залучили спецтехніку рятувальників.

Неподалік Запоріжжя легковик занесло і він протаранив фуру. Водія затисло в салоні, тож, його довелося вирізати із понівеченого авто. Чоловік в лікарні. Постраждала також дівчина.

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