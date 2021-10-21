Травмированный человек и поврежденные машины: последствия шквального ветра в Одессе
В Одессе шквальный ветер свалил 30 деревьев, а также крупные ветки. В результате чрезвычайного происшествия один человек травмирован.
Врачи отмечают, что жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Кроме того, из-за стихии изуродованы по меньшей мере девять автомобилей. Сразу на четыре машины упало дерево на улице Одария. На Французском бульваре повреждены пять автомобилей.
Владельцы транспорта собираются судиться с мэрией, чтобы та компенсировала убытки.
Не выдерживали порывистого ветра и рекламные вывески.
Представители госслужбы по чрезвычайным ситуациям просят горожан быть осторожными и 22 октября.
Согласно прогнозу синоптиков, порывы ветра в пятницу могут достигать 24 м/с.
21 октября дерево травмировало двух детей и воспитательницу одного из детсадов города Кременчуг Полтавской области.
У пятилетнего мальчика диагностировали переломы бедра, а четырехлетняя девочка сейчас в коме в реанимационном отделении.
В больнице находится и травмированная воспитательница.
Чрезвычайное происшествие произошло, когда дети возвращались с прогулки. Известно, что дерево не было аварийным.
Все обстоятельства травмирования воспитанников и работницы детсада сейчас выясняет полиция.
Фото: Курс Одесса