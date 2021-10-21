Травмированный человек и поврежденные машины: последствия шквального ветра в Одессе

В Одессе шквальный ветер свалил 30 деревьев, а также крупные ветки. В результате чрезвычайного происшествия один человек травмирован.

Врачи отмечают, что жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Кроме того, из-за стихии изуродованы по меньшей мере девять автомобилей. Сразу на четыре машины упало дерево на улице Одария. На Французском бульваре повреждены пять автомобилей.

Владельцы транспорта собираются судиться с мэрией, чтобы та компенсировала убытки.

Не выдерживали порывистого ветра и рекламные вывески.

Представители госслужбы по чрезвычайным ситуациям просят горожан быть осторожными и 22 октября.

Согласно прогнозу синоптиков, порывы ветра в пятницу могут достигать 24 м/с.

21 октября дерево травмировало двух детей и воспитательницу одного из детсадов города Кременчуг Полтавской области.

У пятилетнего мальчика диагностировали переломы бедра, а четырехлетняя девочка сейчас в коме в реанимационном отделении.

В больнице находится и травмированная воспитательница.

Чрезвычайное происшествие произошло, когда дети возвращались с прогулки. Известно, что дерево не было аварийным.

Все обстоятельства травмирования воспитанников и работницы детсада сейчас выясняет полиция.

Фото: Курс Одесса

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