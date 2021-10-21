Травмована людина та понівечені автівки: наслідки шквального вітру в Одесі

В Одесі шквальний вітер звалив 30 дерев, а також великі гілки. Унаслідок надзвичайної події один чоловік травмований.

Лікарі зазначають, що життю постраждалого нічого не загрожує.

Крім того, через стихію понівечені щонайменше дев’ять автівок. Одразу на чотири машини впало дерево на вулиці Одарія. На Французькому бульварі пошкоджені п’ять автівок.

Власники транспорту збираються позиватися до суду на мерію, аби та компенсувала збитки.

Не витримували поривчастого вітру й рекламні вивіски.

Представники держслужби з надзвичайних ситуацій просять містян бути обережними і 22 жовтня.

Згідно з прогнозом синоптиків, пориви вітру в п’ятницю можуть сягати 24 м/с.

21 жовтня дерево травмувало двох дітей та виховательку одного з дитсадків міста Кременчук Полтавської області.

У п’ятирічного хлопчика діагностували переломи стегна, а чотирирічна дівчинка нині в комі в реанімаційному відділенні.

У лікарні перебуває і травмована вихователька.

Надзвичайна подія сталася, коли діти поверталися з прогулянки. Відомо, що дерево не було аварійним.

Усі обставини травмування вихованців та працівниці дитсадка нині з’ясовує поліція.

Фото: Курс Одеса

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