Церква на шляху боротьби з пандемією: як різні духовенства ставляться до вакцинації

У битві з епідемією значна роль точно відводиться церкві. Адже, за останніми даними, їй довіряють до 60% українців, а це величезний вплив на думки вірян, зокрема, і в питаннях вакцинації.

У Православній церкві України підтримують щеплення, про що постійно нагадують вірянам, а у Патріаршому соборі УГКЦ напередодні відкрили пункт вакцинації. Там кажуть, що це цілком Божа справа. А Папа Франциск взагалі щепився ще у березні – одним із перших.

А от у парафіях Московського патріархату проти вакцинації виступають цілими громадами. Хоча офіційно УПЦ МП ставиться до імунізації нейтрально.

Патріарший собор УГКЦ

Мінімум черг, максимум – уваги ЗМІ. Напередодні українців вперше впустили до храму – щепитися. Є три вакцини: AstraZeneca, Pfizer та CoronaVac.

У Патріаршому соборі УГКЦ – усе, як у звичайному пункті вакцинації, щоправда, в оточенні ікон. Греко-католики вважають, що вакцинація – цілком Божа справа. Особливо нині, коли щеплення – це шанс уберегти від смерті себе та ближніх.

Тут керуються, зокрема, і настановою глави Римо-католицької церкви, адже Папа Франциск щепився у березні одним із перших.

Позиція ПЦУ

Аналогічна позиція у ПЦУ. У Михайлівському вже на вході попередження – вдягти маски. А духовенство ще від початку пандемії нагадує: треба слухати лікарів і робити усе, аби людство якнайскоріше подолало пандемію.

— Це є медична процедура, доведена як ефективна навіть не десятиліттями, а століттями. Ми разом із іншими церквами та релігійними організаціями продовжуємо закликати до того, щоби віряни та все суспільство уберігали одне одного, – каже речник Київської митрополії ПЦУ, архієпископ Євстратій (Зоря).

Як із вакцинацією в УПЦ МП?

А ось у парафіях Московського патріархату навіть маски свідомо ігнорують, а проти вакцинації виступають цілими громадами. На Буковині молодь ще більше нейтральна, та старенькі відверто бояться щепитись.

Люди наводять там такі аргументи:

Не вакцинована. Я таке не роблю. А для чого?! Я ще хочу жити!

То ви думаєте, що як ви вакцинуєтесь, то гірше вам буде? – А ви бачите, як люди помирають?

Офіційно УПЦ МП ставиться до вакцинації нейтрально. Одеська єпархія – одна з найбільших в Україні. Тут кажуть: вакцинація – передусім про здоров’я, а не про духовну складову.

— Кожна людина має ухвалювати своє рішення – вакцинуватися їй чи ні. Однозначно ми вважаємо, що людину не потрібно примушувати до вакцини, – каже голова місіонерського відділу Одеської єпархії УПЦ МП, протоєрей Максиміан Погореловський.

Водночас саме в МПЦ відзначилась численними масовими заходами під час пандемії. Ще у березні Благовіщенський собор Харкова вивів на вулиці тисячі людей – помолитися, аби зник коронавірус. Мабуть, допомогло, адже нині у масках в соборі одиниці.

Чи просять вірян захищатися, робити щеплення – відмовчуються і керівники єпархії. У церкві відповідають своєрідно:

На запитання, кажуть, що агітують не вакцинуватися людей, священник МПЦ у Харкові відповів: Кажуть, що корови яйця несуть!

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