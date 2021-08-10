Церквы, дворцы и улицы: княжеский Звенигород воссоздали в виртуальной реальности

Впервые в Украине средневековую княжескую столицу воссоздали в виртуальной реальности. 12 мест древнего Звенигорода на Львовщине отныне можно увидеть, надев очки виртуальной реальности. А еще — осмотреть уникальные артефакты, музыкальные инструменты, украшения и посуду. Все представлено в обновленном музее звенигородского заповедника.

Надев VR-очки, можно осмотреть 12 локаций Звенигорода первой половины XII века — интерьеры церквей, дворцов, улицы, площади и панорамы древнего города.

— Я хотел сделать так, чтобы это воспринималось меньше как 3D, а просто как интересное приключение какое-то, потому добавил туда очень много животных и птиц. Можно побродить в двориках и рассмотреть их. Иногда есть спрятанные мелкие нюансы, которые хочется разглядеть, приподнявшись на пальцах, — рассказал координатор технической части проекта Роман Джек.

Сейчас Звенигород — село в 20 км от Львова. Однако в Средневековье здесь был один из крупнейших городов Западной Украины — столица Звенигородского княжества. Первое летописное упоминание о нем датируется 1086 годом, что делает его почти на 200 лет старше Львова.

— Первое летописное упоминание о нем есть в XI веке, и уже в XIII веке его сжигают монголо-татары. Мы между собой шутим, что неизвестно, был бы Львов, если бы в 1241 году не сожгли Звенигород. Он был очень мощным культурным и политическим центром, — отметила пресс-секретарь историко-культурного заповедника Древний Звенигород Мирослава Иваник.

Многочисленные археологические находки рассказывают о Звенигороде как о богатом и красивом городе, где были развиты образование и искусство. Более сотни экспонатов сегодня представлены в современном и обновленном музее заповедника Древний Звенигород.

Также здесь обустраивают историко-культурный парк. Он будет максимально воспроизводить атмосферу княжества и окунать посетителей во времена Средневековья.

Фото: Историко-культурный заповедник Древний Звенигород

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