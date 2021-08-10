Церкви, палаци та вулиці: княжий Звенигород відтворили у віртуальній реальності

Вперше в Україні середньовічну княжу столицю відтворили у віртуальній реальності. 12 місць давнього Звенигорода, що на Львівщині, відтепер можна побачити, одягнувши окуляри віртуальної реальності. А ще – оглянути унікальні артефакти, музичні інструменти, прикраси та посуд. Усе представлено в оновленому музеї звенигородського заповідника.

За допомогою VR-окулярів можна оглянути 12 локацій Звенигорода першої половини XII століття – інтер’єри церков, палаців, вулиці, площі та панорами давнього міста.

– Я хотів зробити так, щоб це сприймалось менше як 3D, а просто як цікава пригода якась, тому додав туди дуже багато тварин та пташок. Можна поблукати у двориках та роздивитися їх. Є такі заховані нюанси дрібненькі, що хочеться роздивитися – піднятися на пальцях, – розповів координатор технічної частини проекту Роман Джек.

Нині Звенигород – село за 20 км від Львова. Однак у Середньовіччі тут було одне із найбільших міст Західної України – столиця Звенигородського князівства. Перша літописна згадка про нього датується 1086 роком, що робить його майже на 200 років старшим за Львів.

– Першу літописну згадку про нього маємо у XI столітті, і вже в XIII сторіччі його спалюють монголо-татари. Ми між собою жартуємо, що невідомо, чи був би Львів, якщо б 1241 року не спалили Звенигород. Він був дуже потужним культурним і політичним центром, – зауважила речниця історико-культурного заповідника Древній Звенигород Мирослава Іваник.

Численні археологічні знахідки розповідають про Звенигород як про багате та красиве місто, де були розвинені освіта і мистецтво. Більше сотні експонатів сьогодні представлені у сучасному та оновленому музеї заповідника Древній Звенигород.

Також тут облаштовують історико-культурний парк. Він максимально відтворюватиме атмосферу княжої доби та занурюватиме відвідувачів у часи Середньовіччя.

Фото: Історико-культурний заповідник Древній Звенигород

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