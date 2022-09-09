У Чорному морі масово гинуть дельфіни – у чому причина

З початку війни за попередніми даними загинули близько 5 тис. дельфінів. Чорне море викидає на пляжі десятки тіл мертвих дельфінів: афалінів, білобочок та азовок. Причиною цьому, впевнені вчені, стало використання рашистами військових сонарів, які буквально роблять дельфінів сліпими.

Окрім того, дельфіни – соціальні тварини, і на їхній психологічний стан, як і на людей, суттєво впливають вибухи.

– Дуже вплинуло те, що різко перестали до них приходити гості, відвідувачі. Тобто, стало мало спілкування з людьми і дуже багато незрозумілих гучних звуків, вібрацій, і їм було дуже страшно. І вони теж відчували та бачили, що ми теж дуже переживаємо, – каже Єва Леонтьева, тренер дельфінів.

Масово гинуть дельфіни й в інших країнах Чорноморського басейну – Румунії, Туреччині, Болгарії. За інформацією національного агентства океанографії та гідрометереології США, 95% тіл тварин залишаються у воді.

– [Якщо] померла тисяча тварин в океані чи морі, то на берег вийде лише 50. Роблячи розрахунки, ми вийшли на цифру, яка є мінімальною з точки зору науки, це 5 тисяч дельфінів, – ділиться підрахунками Іван Русєв, голова науково-дослідницького відділу Національного природного парка “Тузловскі лимани”.

Тож загиблих тварин, запевняє вчений, може бути значно більше. Нині в Чорному морі 250 тис. дельфінів. І враховуючи те, що дельфіни дають потомство раз на 2-3 роки, відновити їх популяцію можна буде лише після війни. Науковці пропонують створити морський заповідник біля острова Зміїний, де тварини зможуть розмножуватися.

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