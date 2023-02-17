Украина формирует штурмовые бригады: как проходят тренировки и главные критерии отбора

Украина формирует новые штурмовые бригады для освобождения оккупированной территории, набирая смелых и мотивированных добровольцев. Какой она будет — Гвардия наступления? Эксклюзив Фактов недели прямо из тренировочных центров.

Полевые условия, стрельбы и разведка боем — так тренируют бойцов на одном из полигонов Запада страны.

В Нацгвардии говорят, что подготовка усилена, так как задача Гвардии наступления — амбициозная и сверхважная. Обезвреживание диверсионных групп, проведение зачисток и непосредственное участие в освобождении оккупированных территорий.

— Формирование восьми бригад, которое начало Министерство внутренних дел, направлено на единую общую задачу — это наша победа и оборона государства, — рассказал спикер командующего Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

Костяк Гвардии наступления будут составлять восемь штурмовых бригад — Лють, Буревій, Азов, Спартан, Рубіж, Червона калина, Сталевий кордон та Кара-Даг. Именно в ряды этих подразделений сейчас и набирают добровольцев.

— Это формирование происходит на базе воинских частей, которые уже имеют значительный боевой опыт. В первые дни полномасштабного вторжения — это бои за Гостомельский аэропорт, Киев, Лисичанск, Северодонецк, оборона Харькова и прочее. В этом ядре уже есть офицеры, военнослужащие, которые имеют боевой опыт и готовы им поделиться, — отметил Музычук.

Николай Мишакин — комбриг одной из новых штурмовых бригад Гвардии наступления — Буревій. Боевой командир с 2014 года воевал в самых горячих точках на всей линии фронта. Он утверждает, что во время отбора добровольцев, кроме физических данных, для него важна — мотивация.

— Я всегда цитирую слова командира 3 полка спецназначения. Он их написал еще в 2014 году в своей книге. Цитирую: на войне мне пришлось видеть разных людей — спортивных, подтянутых ребят, молодых по возрасту, но не способных выполнять боевые задачи, поэтому теперь формирование подразделения у меня заключается только в мотивированных бойцах, которые стремятся выполнять задачи, — поделился он.

Однако таких мотивированных бойцов надо будет еще хорошо научить.

— Моя задача, как командира, принять его на военную службу, обеспечить всем необходимым, научить и завести в первый бой. Тогда человек нормально адаптируется, он понимает, что происходит, и уже начинает действовать в соответствии тех навыков, которые получит во время подготовки, — рассказал Мишакин.

В подразделениях Нацгвардии отказались от пережитков советчины и перешли на западную модель подготовки военнослужащих: инструкторы-наставники и индивидуальный подход.

— Требования очень сильно изменились. Уже работают непосредственно инструкторы по направлению. Раньше командир взвода проводил всю общую, а сейчас мы делим на группы — пулеметчиков, гранатометчиков, снайперов, пилотов беспилотных летательных аппаратов. Индивидуально, меньшие группы, дают больше информации, люди лучше ее усваивают. Раньше в советское время формировали взвод, его обучал один командир, который не мог раскрыть все темы, — рассказал командир батальона оперативного назначения 1 президентской бригады НГУ Константин Вахрамеев.

Тренировки начнутся уже после полного комплектования бригад. И будут проходить в несколько этапов.

— Первый — это индивидуальная обученность каждого воина, отработка определенных навыков до автоматизма — стрельбы и тактической медицины, что немало важно. Если дальше уже по специализации, это могут быть операторы-наводчики, снайперы и другие. И финальный — это командная работа, боевое слаживание между подразделениями, — рассказал спикер командующего Нацгвардии.

Из 10 добровольцев берут только двух человек. О таком строгом отборе — Фактам недели эксклюзивно рассказал заместитель командира бригады Азов Сергей Цисарук с позывным Мольфар. Подготовка в этой бригаде будет еще более усиленной.

— Азов — это будет единственная бригада специального назначения среди этих бригад. Мы понимаем, что надо ставить планку именно на качество, а не на количество, и мы этой доктрины будем придерживаться на 100%. У нас все инструкторы — это люди с боевым опытом, которые к тому же имеют инструкторскую школу, — рассказал Сергей Цисарук (Мольфар).

Сам Мольфар — боевой офицер. Прошел ад окруженного Мариуполя. Его, тяжело раненого, во время первой из легендарных спецопераций украинских пилотов удалось эвакуировать из Азовстали.

— Когда пришел командир и сказал, что будет эвакуация, я до последнего не верил, что она получится. Я знал, что до этого были попытки, они были не успешными. Но мы были первыми, у кого получилось, и это на самом деле большое чудо, — рассказал он.

И Мариуполь, и другие оккупированные города. Боевые командиры Гвардии наступления не сомневаются, что враг будет разбит, а территории возвращены. Но для победы украинцы должны сплотиться в крепкий кулак для решающего удара.

— Есть очень много видео, что эти твари сделали в Ирпене, Буче и в других городах, на Харьковщине, на Сумщине, на юге, тот же Херсон, те же города — Рубежное, Северодонецк и сейчас делают с Бахмутом. Нужно их остановить там. Остановить и выбросить навсегда за наши границы, — утверждает Мишакин.

За уникальным опытом обороны и освобождения украинцами своей земли пристально следят за границей, говорит израильский военный эксперт Давид Гендельман.

Он убежден, что новые штурмовые бригады — это важное подкрепление для Вооруженных сил Украины. А самые элитные подразделения в передовых армиях мира — это всегда о мотивированных и хорошо обученных добровольцах.

— Отбор добровольцев может повысить качество личного состава и эффективность. В Израиле все спецподразделения — там только добровольцы. В десантной бригаде только добровольцы, к тому же армия только призывная. Чем выше подготовка подразделения, так сказать, элитность подразделения, тем лучше, — отметил военный эксперт.

Фактически за неделю заявки, чтобы присоединиться к рядам Гвардии наступления, подали около 20 тыс. украинцев. И пока в тылу продолжается доукомплектование бригад, то боевые подразделения гвардейцев уничтожают врага на всей линии фронта.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.