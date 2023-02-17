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Україна формує штурмові бригади: як відбуваються тренування та головні критерії відбору

Оксана Дворецька Юля Захарченко редакторка стрічки

Україна формує нові штурмові бригади для звільнення окупованої території, набираючи сміливих і мотивованих добровольців. Якою вона буде – Гвардія наступу? Ексклюзив Фактів тижня прямісінько з тренувальних центрів.

Польові умови, стрільби та розвідка боєм – так тренують бійців на одному з полігонів Заходу країни.

У Нацгвардії кажуть, що підготовка посилена, бо ж завдання Гвардії наступу – амбітне і надважливе. Знешкодження диверсійних груп, проведення зачисток та безпосередня участь у звільненні окупованих територій.

– Формування восьми бригад, яке розпочало Міністерство внутрішніх справ, спрямоване на єдину загальну задачу – це наша перемога та оборона держави, – розповів речник командувача Національної гвардії України Руслан Музичук.

Кістяк Гвардії наступу складатимуть вісім штурмових бригад – Лють, Буревій, Азов, Спартан, Рубіж, Червона калина, Сталевий кордон та Кара-Даг. Саме до лав цих підрозділів нині й набирають добровольців.

– Це формування відбувається на базі військових частин, які вже мають значний бойовий досвід. У перші дні повномасштабного вторгнення – це бої за Гостомельський аеропорт, Київ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, оборона Харкова та інше. У цьому ядрі вже є офіцери, військовослужбовці, які мають бойовий досвід і готові ним поділитися, – зазначив Музичук.

Микола Мішакін – комбриг однієї з нових штурмових бригад Гвардії наступу – Буревій. Бойовий командир з 2014 року воював у найгарячіших точках на всій лінії фронту. Він стверджує, що під час відбирання добровольців, крім фізичних даних, для нього важлива – мотивація.

– Я завжди цитую слова командира 3 полку спецпризначення. Він їх написав ше у 2014 році у своїй книзі. Цитую: на війні мені довелось бачити різних людей – спортивних, підтягнутих хлопців, молодих за віком, але не здатних виконувати бойові завдання, тому тепер формування підрозділу в мене полягає лише в мотивованих бійцях, які прагнуть виконувати завдання, – поділився він.

Проте таких мотивованих бійців треба буде ще добряче навчити.

– Моя задача, як командира, прийняти його на військову службу, забезпечити всім необхідним, навчити та завести в перший бій. Тоді людина нормально адаптується, вона розуміє, що відбувається, і вже починає діяти відповідно до тих навичок, які отримає під час підготовки, – розповів Мішакін.

У підрозділах Нацгвардії відмовилися від пережитків радянщини й перейшли на західну модель підготовки військовослужбовців: інструктори-наставники та індивідуальний підхід.

– Вимоги дуже сильно змінилися. Вже працюють безпосередньо інструктори за напрямком. Раніше командир взводу проводив всю загальну, а зараз ми ділимо на групи – кулеметників, гранатометників, снайперів, пілотів безпілотних літальних апаратів. Індивідуально, менші групи, дають більше інформації, люди краще її засвоюють. Раніше у радянський час формували взвод, його навчав один командир, який не міг розкрити всі теми, – розповів командир батальйону оперативного призначення 1 президентської бригади НГУ Костянтин Вахрамеєв.

Тренування почнуться вже після повного комплектування бригад. І відбуватимуться у декілька етапів.

– Перший – це індивідуальна навченість кожного воїна, відпрацювання певних навиків до автоматизму – стрільби й тактичної медицини, що немало важливо. Якщо далі вже за спеціалізацією, це можуть бути оператори-навідники, снайпери та інші. І фінальний – це командна робота, бойове злагодження між підрозділами, – розповів речник командувача Нацгвардії.

З 10 добровольців беруть лише двох осіб. Про такий суворий відбір – Фактам тижня ексклюзивно розповів заступник командира бригади Азов Сергій Цісарук з позивним Мольфар. Підготовка в цій бригаді буде ще більш посиленою.

– Азов – це буде єдина бригада спеціального призначення серед цих бригад. Ми розуміємо, що треба ставити планку саме на якість, а не на кількість і ми цієї доктрини дотримуватимемося на 100%. У нас всі інструктори – це люди з бойовим досвідом, які до того ж мають інструкторську школу, – розповів Сергій Цісарук (Мольфар).

Сам Мольфар – бойовий офіцер. Пройшов пекло оточеного Маріуполя. Його, тяжко пораненого, під час першої з легендарних спецоперацій українських пілотів вдалося евакуювати з Азовсталі.

– Коли прийшов командир і сказав, що буде евакуація, я до останнього не вірив, що вона вийде. Я знав, що до того були спроби, вони були не успішними. Але ми були першими, в кого вийшло, і це насправді велике диво, – розповів він.

І Маріуполь, і інші окуповані міста. Бойові командири Гвардії наступу не сумніваються, що ворога буде розбито, а території повернуто. Але для перемоги українці мають згуртуватися в міцний кулак для вирішального удару.

– Є дуже багато відео, що ці тварюки зробили в Ірпені, Бучі та в інших містах, на Харківщині, на Сумщині, на півдні, той же Херсон, ті ж міста – Рубіжне, Сєвєродонецьк і зараз роблять з Бахмутом. Потрібно їх зупинити там. Зупинити та викинути назавжди за наші кордони, – стверджує Мішакін.

За унікальним досвідом оборони та звільнення українцями своєї землі пильно стежать за кордоном, каже ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман.

Він переконаний, що нові штурмові бригади – це важливе підкріплення для Збройних сил України. А найелітніші підрозділи в передових арміях світу – це завжди про мотивованих і добре навчених добровольців.

– Відбір добровольців може підвищити якість особового складу та ефективність. В Ізраїлі всі спецпідрозділи – там лише добровольці. У десантній бригаді лише добровольці, до того ж армія лише призивна. Чим вища підготовка підрозділу, так би мовити, елітність підрозділу, тим краще, – зазначив військовий експерт.

Фактично за тиждень заявки, щоб долучитися до лав Гвардії наступу, подали близько 20 тис. українців. І поки в тилу триває доукомплектування бригад, то бойові підрозділи гвардійців знищують ворога на всій лінії фронту.

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