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Факты / Видео / Украина / Общество

Лопнуло терпение! Жители села Сорочино организовались против преступников

Нападения и грабежи – полгода преступники терроризировали село Сорочино на Днепропетровщине. У людей лопнуло терпение ждать помощи правоохранителей и они создали отряд самообороны.

Три десятка местных круглосуточно патрулируют село. На днях злоумышленников наконец задержали.

Но селяне свое патрулирование прекращать не собираются. Подробности в сюжете Кристины Венгеляускайте.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Днепропетровской области задержали рейдеров.

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