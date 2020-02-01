Увірвався терпець! Мешканці села Сорочине організувалися проти злочинців

Напади й грабежі – півроку злочинці тероризували село Сорочине на Дніпропетровщині. Людям увірвася терпець чекати допомоги правоохоронців і вони створили загін самооборони.

Три десятки місцевих цілодобово патрулюють село. Днями зловмисників нарешті затримали.

Та селяни своє патрулювання припиняти не збираються. Подробиці у сюжеті Христини Венгеляускайте.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Дніпропетровщині затримали рейдерів.

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