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Огромные расходы России – Путин спустил 114 млрд долларов на войну

Ярослава Марущенко журналист Вікна-новини

Россия на войне с Украиной теряет миллиарды. Издание Форбс посчитало, что год войны обошелся Кремлю в $114 млрд. И эта сумма, говорят аналитики, не учитывает экономические и косвенные потери, которые Россия понесла от санкций и экономической изоляции.

Россия планировала устроить короткую победоносную войну в Украине, но уже год украинцы мужественно защищают свою землю, а Россия за этот же год израсходовала почти $114 млрд, то есть треть всех доходов прошлогоднего бюджета – посчитало издание Форбс.

И эта сумма, на самом деле, может быть даже больше.

Один из самых больших пунктов расходов российской армии – ракеты. Всего за год войны враг использовал их более 4 тыс. По данным Форбса, на это страна-агрессорка потратила примерно $17 млрд. Но львиную долю сбила украинская ПВО.

– Одна ракета примерно по полмиллиона долларов, если она идет на экспорт, это означает, что ее себестоимость – половина этой суммы – это 250 миллионов долларов, – рассказывает Роман Свитан, военный эксперт.

По последним данным Генштаба противник, в частности, потерял 3 388 танков, почти 600 самолетов и вертолетов, 6 630 боевых бронированных машин и более двух тысяч артиллерийских систем залпового огня.

Всего ВСУ уничтожили российскую технику примерно на $25 млрд.

Разорило российский бюджет и обеспечение войска — на это ушло более $50 млрд. Только на компенсации семьям погибших и раненым за год потратили $29 млрд.

Одновременно с тем, за год войны Россия существенно потеряла доходы бюджета. Прежде всего из-за сокращения экспорта нефти и газа. И что будет дальше, не берутся прогнозировать даже российские экономисты.

Мировые санкции отразятся и на последующей военной машине. Изготавливать новую технику станет все сложнее.

– Как минимум, санкции идут на пользу нам. Россияне не могут апгрейдить свои машины, то есть коробочку они еще могут сделать. Она может дешево стоить, но она не будет выполнять задачу, которую ей нужно сделать на поле боя, — добавляет военный эксперт Роман Свитан.

В то же время, в бюджете на текущий год, который одобрил Владимир Путин, на войну выделили $143 млрд. Эксперты не исключают, чтобы покрыть эти расходы, другие пункты главной сметы могут снизить.

Российские экономисты бьют тревогу, мол, если война будет продолжаться, уже через год российской экономике будут совершенно не по делу.

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