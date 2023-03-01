Величезні витрати Росії — Путін спустив 114 млрд доларів на війну

Росія на війні з Україною втрачає мільярди. Видання Форбс порахувало — рік війни обійшовся Кремлю у $114 млрд. І ця сума, кажуть аналітики, не враховує економічні й непрямі втрати, які Росія зазнала від санкцій та економічної ізоляції.

Росія планувала влаштувати коротку переможну війну в Україні, але вже рік українці мужньо боронять свою землю, а Росія за цей же рік витратила майже $114 млрд, тобто третину всіх доходів торішнього бюджету — порахувало видання Форбс.

І ця сума, насправді може бути навіть більшою.

Один з найбільших пунктів витрат російської армії – ракети. Загалом за рік війни ворог використав їх понад 4 тис. За даними Форбс, на це країна-агресорка витратила приблизно $17 млрд. Та левову частку збила українська ППО.

– Одна ракета приблизно по півмільйона доларів, якщо вона йде на експорт, це означає, що її собівартість — половина цієї суми – це 250 мільйонів доларів, – розповідає Роман Світан, військовий експерт.

За останніми даними Генштабу противник, зокрема, втратив 3 388 танків, майже 600 літаків та гелікоптерів, 6 630 бойових броньованих машин та понад дві тисячі артилерійських систем залпового вогню.

Загалом ЗСУ знищили російської техніки приблизно на $25 млрд.

Спустошило російський бюджет і забезпечення війська — на це пішло понад $50 млрд. Лише на компенсації сім’ям загиблих та пораненим за рік витратили $29 млрд.

Одночасно з тим за рік війни Росія суттєво втратила доходи бюджету. Перше за все через скорочення експорту нафти та газу. І що буде далі — не беруться прогнозувати навіть російські економісти.

Світові санкції позначаться і на подальшій воєнній машині. Виготовляти нову техніку стане дедалі складніше.



– Як мінімум, санкції йдуть на користь нам. Росіяни не можуть апгрейдити свої машини, тобто коробочку вони ще можуть зробити. Вона може дешево коштувати, але вона не виконуватиме завдання, яке їй треба зробити на полі бою, – додає Роман Світан, військовий експерт.

Водночас у бюджеті на поточний рік, який схвалив Володимир Путін, на війну виділили $143 млрд. Експерти не виключають, щоб покрити ці витрати, інші пункти головного кошторису можуть зменшити.

Російські економісти б’ють на сполох, мовляв, якщо війна триватиме, вже через рік російській економіці будуть геть непереливки.

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