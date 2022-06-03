Війна України з РФ може закінчитися будь-якої миті – Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна України з РФ може закінчитися будь-якої миті, але обов’язково – на умовах України. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону у п’ятницю, 3 червня.

– Війна може закінчитися і за місяць, і до зими, бо війна – це не лише математика на полі бою. Сьогодні, на жаль, ми маємо певну концентрацію росіян на сході країни – насамперед їхніх ресурсів, – і є інтенсивні бойові дії. Завтра ми матимемо більше ресурсів, з якими нам допоможуть наші партнери. Але, крім математики, у війни є своя психологія. Багато факторів впливають на внутрішній світ у РФ, – зазначив Подоляк.

Він повідомив, що росіяни вже сьогодні є ізгоями, на них потужно тиснуть санкції, а репутаційно вони мають “нікчемний”.

– Все це продукує у них внутрішню паніку. У них уже тривають конфлікти. І багато таких факторів можуть призвести до того, що війна парадоксально швидко закінчиться за рахунок внутрішніх конфліктів у самій Російській Федерації або ми отримаємо додатково ще щось, що допоможе нам виграти війну, – заявив радник.

Тому він закликає не розглядати питання в рамках лінійного календарного плану.

Зараз дивляться

– Я брав би те, що Україна сьогодні витримала, довела свою державність і те, що у нас дуже потужні люди, що за свободу ми битимемося до кінця, – наголошує він.

Подоляк упевнений, що Україна отримає все озброєння, яке обіцяли західні партнери, і наголосив, що це можна буде побачити, коли розпочнеться інтенсивніший наступ з боку України.

– Росіяни хочуть за рахунок максимальної кількості зброї, снарядів та живої сили довести, що таки вони вміють воювати. Вони хочуть “піддавити” насамперед на сході країни. Сьогодні досить проста тактика росіян. Якщо вчора вони грали в якусь сценарну історію – план “А”, план “Б”, відсікти Україну від Чорного моря, зайти з півночі та забрати столицю, зайти до центру – то сьогодні вони хочуть довести вміння воювати позиційно, – стверджує Михайло. Подоляк.

За його словами, це означає завдання максимальної шкоди на сході країни, захоплення на чотири-п’ять маленьких міст на сході більше.

– Це їхня ключова мета. Таким чином, після того, як вони щось захоплять, якусь територію, вони захочуть вести переговори з позиції людей, які будуть говорити: дивіться, ми зруйнували Маріуполь і забрали його у вас, давайте вже вести переговори, де ви нам якусь територію залишите. Такий їхній план. Але це, як і все, що далі відбуватиметься, відбувається на правилах України і відбуватиметься на умовах України. Тому що таку ціну, як ми вже заплатили, вона не дає нам інших варіантів, крім того, щоб забрати всі свої території назад і не мати клопоту з відкладеною війною після Мінська-3, наприклад, резюмував він.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.