Ядерні ризики на ЗАЕС: Запоріжжя готується до імовірної евакуації

Ситуація на Запорізькій АЕС поки стабільна, – кажуть чиновники. Радіаційний фон і рівень води у ставках, що охолоджують реактори, у межах норми. Але на тлі штучної гуманітарно-екологічної катастрофи, влаштованої окупантами, у Запоріжжі провели навчання з евакуації людей із зони радіаційного зараження, аби бути готовими до погіршення ситуації на ЗАЕС.

Надзвичайники розгорнули пожежні рукави та вдягнули захисні костюми. Відбувалася обробка транспорту, який начебто заражений радіацією.

До навчань залучили і правоохоронців, що так само вдягнули спецодяг. Фахівці Червоного хреста опікувалися врятованими із умовної зони зараження.

Кожен транспорт із радіаційної зони має бути обстежений дозиметром та оброблений спецрозчином. На навчаннях, звісно, це просто вода. Евакуйовані проходять крізь три намети: там душ і роздягальні, аби змінити одяг. Біля перону реєстрація і потяг, що прямує до безпечніших зон.

Фахівці із цивільного захисту зазначили, що навчання були заплановані заздалегідь. Та випадково збіглися із катастрофою на Каховській ГЕС. Посадовці кажуть, що у разі радіаційної аварії, з підконтрольної території евакуйовуватимуть 130 тис. людей.

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