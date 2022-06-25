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Есть горячая вода, отопление и специальные зоны для детей: в Буче открыли модульный городок

Полина Спасенко журналист программы Вікна Дарина Реготун Видеоредактор

Новый модульный городок открыли в Буче. Там будут жить более 300 человек, потерявшие дома, когда россияне били по Киевщине. Только в этом небольшом городе оккупанты разрушили почти 2 тыс. домов — частных и многоквартирных.

Жилье супругов Гамулец сгорело полностью. Первым убежищем им стала полимерная палатка рядом с бывшим домом. Людям их устанавливали при поддержке зарубежных партнеров. Дом, хоть и прочный, как для палатки и даже довольно просторный, но это скорее летний вариант. Здесь ни отопление, ни выгод. Для таких, как супруги Гамулец в Буче открывают новое временное жилье.

Модульный городок рассчитан на 350 мест. Есть комнаты, специальная зона для детей, столовая, санузел, умывальники, душевые кабины. В комнате все максимально просто – кровати, шкаф, стол, батарея.

Проект такого жилья для тех, кто потерял собственный дом из-за войны – это помощь Украине от Польши. Бучанский модульный городок уже шестой по счету. Еще 15 таких сейчас строятся.

— В Киевской области планируем построить таких городков в общей сложности на 4 тыс. мест. Недавно одно из них мы открыли в Бородянке сегодня в Буче. Еще планируем Ирпень и Гостомель, – рассказывает глава канцелярии премьер-министра Республики Польша Михал Дворчак.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев отмечает, что такие городки — временное пребывание тех украинцев, жилье которых разрушено или повреждено. Позже их дома или квартиры будут восстановлены или построены.

В Буче новый городок расположен рядом с местной школой. Среди жильцов есть педагоги, потерявшие дома. У многих мужчины и сыновья сейчас на фронте.

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