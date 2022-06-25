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Є гаряча вода, опалення та спеціальні зони для дітей: у Бучі відкрили модульне містечко

Поліна Спасенко Журналістка Вікна. Новини Дарина Реготун Видеоредактор

Нове модульне містечко відкрили в Бучі. Там житимуть понад 300 людей, які втратили домівки, коли росіяни били по Київщині. Лише в цьому невеличкому місті окупанти зруйнували майже 2 тис. будинків – приватних і багатоквартирних.

Житло подружжя Гамулець згоріло повністю. Першим прихистком їм став полімерний намет поруч із колишнім будинком. Людям їх встановлювали за підтримки закордонних партнерів. Помешкання, хоч і міцне як для намету та навіть доволі просторе, але це радше літній варіант. Тут ані опалення, ані вигод. Тож для таких як подружжя Гамулець в Бучі відкривають нове тимчасове житло.

Модульне містечко розраховане на 350 місць. Є кімнати, спеціальна зона для дітей, їдальня, санвузол, умивальники, душові кабіни. В кімнаті все максимально просто – ліжка, шафа, стіл, батарея.

Проект такого житла для тих, хто втратив власний дім через війну – це допомога Україні від Польщі. Бучанське модульне містечко уже шосте за рахунком. Ще 15 таких зараз будуються.

– На Київщині плануємо збудувати таких містечок загалом на 4 тис. місць. Нещодавно одне з них ми відкрили в Бородянці, сьогодні в Бучі. Ще плануємо Ірпінь та Гостомель, – розповідає голова канцелярії прем’єр-міністра Республіки Польща Міхал Дворчак.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов наголошує, що такі містечка – є тимчасовим перебуванням тих українців, житло яких зруйноване або пошкоджене. Пізніше їхні будинки чи квартири будуть відновлені чи побудовані.

У Бучі нове містечко розташоване поруч із місцевою школою. Серед пожильців є педагоги, які втратили домівки. В багатьох чоловіки та сини зараз на фронті.

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