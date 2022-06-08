Європа досі під впливом пропаганди Росії – безліч агентів працювали ще з часів СРСР

Виконувач обов’язків керівника Центру протидії дезінформації Андрій Шаповалов розповів, як російські агенти в Європі і не тільки досі впливають на світ.

– Ми перемагаємо в інформаційній війні, але треба розуміти, наскільки велика ця інформаційна війна.

Він стверджує, що на українській території російська пропаганда не має впливу, а стосовно світу все не так прозоро.

– У цивілізованих країнах, де є стала демократія, перемога також на нашому боці. В країнах Азії, Африки, Південної Америки ситуація складніша.

Працівники Центру протидії дезінформації констатують, що ці країни досі не хочуть приймати чиюсь сторону у війні.

Україна розповідає про свій героїзм у війні, який хвилює країни Європи. Проте країни Південної Америки та Африки більше хвилює продовольча криза.

РФ цим користується, та у своїй пропаганді каже, що саме через Україну може не вистачити зерна.

– Правда все одно знайде вихід, але важко сказати, чи буде це швидко.

Шаповалов згадав про шостий пакет санкцій від ЄС, який встановив обмеження проти трьох російських каналів, що поширюють пропаганду. І він переконаний, що рівень пропаганди у РФ дійсно знизився.

Але варто пам’ятати, що Росія має багато агентів пливу в різних країнах: колишні лідери думок, колишні військові експерти тощо. Російська влада багато років вибудовувала їм образ експертів.

Проросійські настрої мають не тільки країни Азії, Африки та Південної Америки. В Європі також є ті, хто вдає наших друзів.

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