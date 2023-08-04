С Родины-матери сняли советские символы: скульптура готова к установлению трезубца

Символы Советского союза серп и молот наконец-то сняли с самой высокой монументальной скульптуры Европы – Родины-матери в Киеве. Но сначала пришлось распилить коммунистический герб на части и по одному куску осторожно спускать на землю. Всего избавились от пяти элементов, колосья и звезда тоже теперь только история. Сейчас на щите остались дыры, но совсем скоро их закроют нашим украинским трезубцем.

Подъем на щит слишком долог и сложен. На днях пришлось остановиться только на срезанном колоске, потому что начался слишком сильный ветер. Работники поделились рабочим лайфхаком: говорят, что насколько дует – ориентируются по флагу на горе недалеко от монумента. Если флаг слишком трепещет, то гигантские металлические части спускать опасно. Но в целом погода была благосклонна, главные символы коммунизма вырезали, закрепили на специальные тросы и отделили от щита.

Пока щит Родины-матери пуст, но не надолго. Новый трезубец уже полностью готов к установке. Транспортировать гигантский герб весом более 500 кг планируют через несколько дней. Будут везти его, вероятно, ночью, ведь он займет две полосы на дороге. А увидеть украинизированную Родину-мать мы сможем уже 24 августа в День независимости.

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