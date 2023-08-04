З Батьківщини-матері зняли радянські символи: скульптура готова до встановлення тризуба

Символи Радянського Союзу — серп та молот — нарешті зняли із найвищої монументальної скульптури Європи – Батьківщини-матері у Києві. Але спершу довелося розпиляти комуністичний герб на частини і по одному шматку обережно спускати на землю.

Всього позбулися п’яти елементів, колоски та зірка теж тепер лише історія. Зараз на щиті залишилися дірки, але зовсім скоро їх закриють нашим українським тризубом.

Підйом на щит надто довгий і складний. Днями довелося зупинитися лише на зрізаному колоску, адже почався надто сильний вітер. Працівники поділилися робочим лайфхаком: наскільки дме – орієнтуються по прапору на горі неподалік монументу. Якщо стяг надто тріпоче, то гігантські металеві частини спускати небезпечно. Але загалом погода була прихильною, головні символи комунізму вирізали, закріпили на спеціальні троси й відділили від щита.

Наразі щит Батьківщини-матері порожній, але не надовго. Новий тризуб вже повністю готовий до встановлення. Транспортувати гігантський герб завважки у понад 500 кг планують за кілька днів. Везтимуть його, ймовірно, вночі, адже він займе аж дві смуги на дорозі. А побачити українізовану Батьківщину-матір ми зможемо вже 24 серпня на День Незалежності.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.