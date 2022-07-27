Заміна російських авторів: яких змін чекати в шкільній програмі зарубіжної літератури

Їхні повчання людяності й добра ніяк не прижились у нащадках. Жорстокості росіян немає меж у війні, яку вони розв’язали проти України.

Саме тому робоча група Міносвіти рекомендує замінити російських і білоруських письменників у шкільній програмі митцями з інших країн.

У Міносвіти зволікають із рішенням. До речі, на російських авторів припадає п’ята частина усієї зарубіжної літератури у школах.

Ці твори пропонують замінити творами всесвітньо відомих письменників з інших країн.

Наталя Піпа — секретарка комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України, додала:

– Пушкін свого часу написав поему Полтава, у якій описує українців саме так, як зараз про нас говорить Путін, тільки бракує слова “неонацисти”.

Замість Булгакова школярі можуть вивчати Альбера Камю, замість оповідань Чехова – О’Генрі. Пушкіна та Лермонтова замінять у програмі Гете, Гейне, Адам Міцкевич, Джейн Остін, Віктор Гюго.

Залишиться Микола Гоголь. Рекомендовано також вилучити Тютчева, Фета, Блока, Ахматову, Пастернака, Маяковського.

Утім, деяких російських авторів, мабуть, усе-таки вивчатимуть у вишах, але вже з критичної точки зору.

Також поменшає російських видань у книгозбірнях.

Олександр Ткаченко — міністр культури та інформаційної політики України, зазначив:

– Я проти вилучати книжки відомих авторів, але варто мати на увазі, що кількість Пушкіних, Толстих і всіх інших у бібліотеках була переважною. Натомість вся українська література впродовж радянського періоду вимивалась.

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