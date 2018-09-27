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Біля школи у Києві чоловік намагався застрелитися (18+)

На вулиці Срібнокільська, 8а у Києві виявили закривавленого чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством.

Про це повідомляє Інформатор. Сам інцидент стався ввечері 26 вересня.

Чоловік 1975 року народження вистрілив в себе з саморобного вогнепального пристрою. Його знайшли перехожі біля школи №314.

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Прибулі на місце медики надали першу допомогу і госпіталізували чоловіка в лікарню. Що стало причиною такого вчинку — невідомо.

На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці з’ясовуються.

Нагадаємо, у Дніпрі з 10-го поверху житлового будинку випала дворічна дівчинка і вижила.

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