29-річний серфінгіст Фабріціо Стабіле помер через те, що амеба з’їла його мозок.
Про це повідомляє NBC.
У чоловіка різко погіршився стан здоров’я. Коли він потрапив до лікарні, лікарі констатували всі ознаки інсульту. У нього були судоми, параліч кінцівок і незв’язна мова.
Врятувати серфера не вдалося.
Після розтину медики виявили в мозку чоловіка амебу Naegleria fowleri. Вона є однією з найнебезпечніших одноклітинних, що живуть в прісній воді.
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Організм вражав мозок і нервову систему. У чоловіка діагностували амебний менінгоенцефаліт.
Імовірно Стабіле заразився в басейні з хвилями в місті Уейко, штат Техас. Там тепер перевіряють інших відвідувачів.
Поки смерть Фабріціо Стабіле стала першим зареєстрованим ураженням мозку цим організмом.
До слова, в серпні в Єгипті в 20 км на північ від міста Марса-Алам акула загризла туриста з Чехії.
Фото: dreamstime.