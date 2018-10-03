29-річний серфінгіст Фабріціо Стабіле помер через те, що амеба з’їла його мозок.

Про це повідомляє NBC.

У чоловіка різко погіршився стан здоров’я. Коли він потрапив до лікарні, лікарі констатували всі ознаки інсульту. У нього були судоми, параліч кінцівок і незв’язна мова.

Врятувати серфера не вдалося.

Після розтину медики виявили в мозку чоловіка амебу Naegleria fowleri. Вона є однією з найнебезпечніших одноклітинних, що живуть в прісній воді.

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Організм вражав мозок і нервову систему. У чоловіка діагностували амебний менінгоенцефаліт.

Імовірно Стабіле заразився в басейні з хвилями в місті Уейко, штат Техас. Там тепер перевіряють інших відвідувачів.

Поки смерть Фабріціо Стабіле стала першим зареєстрованим ураженням мозку цим організмом.

До слова, в серпні в Єгипті в 20 км на північ від міста Марса-Алам акула загризла туриста з Чехії.

Фото: dreamstime.