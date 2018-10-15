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Ураган в Індії вбив понад 20 людей, 300 тис. евакуйовано

Внаслідок урагану Тітлі в штаті Орісса на сході Індії загинули щонайменше  24 особи.

Ураган в Індії

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на індійські ЗМІ.

Найбільше постраждали від урагану округи Гаджапаті, Наягарх, Кандхамал, Каттак, Кендуджхар і Ангуло.

При цьому в населених пунктах в окрузі Срікакулам штату Андхра-Прадеш немає світла, заняття в школах скасовано.

На даний момент понад 300 тис. людей евакуйовано.

Видання нагадує, що у 1999 році внаслідок урагану в штаті Орісса загинули понад 15 тис. людей.

Читайте: Потужний ураган в Індії забрав життя 30 осіб

Нагадаємо, у вересні в штатах Північна і Південна Кароліна (США)через ураган Флоренс загинули 11 людей.

Фото: aa.com.tr

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