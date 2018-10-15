Внаслідок урагану Тітлі в штаті Орісса на сході Індії загинули щонайменше 24 особи.
Про це повідомляє Анадолу з посиланням на індійські ЗМІ.
Найбільше постраждали від урагану округи Гаджапаті, Наягарх, Кандхамал, Каттак, Кендуджхар і Ангуло.
При цьому в населених пунктах в окрузі Срікакулам штату Андхра-Прадеш немає світла, заняття в школах скасовано.
На даний момент понад 300 тис. людей евакуйовано.
Видання нагадує, що у 1999 році внаслідок урагану в штаті Орісса загинули понад 15 тис. людей.
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Нагадаємо, у вересні в штатах Північна і Південна Кароліна (США)через ураган Флоренс загинули 11 людей.
Фото: aa.com.tr
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