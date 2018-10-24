Небезпечний аденовірус в американському штаті Нью-Джерсі забрав життя щонайменше шістьох дітей, ще 12 – захворіли.

Про це повідомляє CNN.

– Шестеро дітей померли через аденовірус у Центрі догляду та реабілітації Ванаку в місті Хаскелл, штат Нью-Джерсі, – зазначає телеканал.

Загиблі були різного віку, але більшості з них – не більше 18 років.

За даними Департаменту охорони здоров’я штату, в Центрі були заражені ще дванадцять осіб. Поки медичній установі було доручено не брати нових пацієнтів до завершення спалаху хвороби.

За фактом зараження і численних летальних випадків проводиться розслідування.

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До слова, аденовіруси відносяться до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) та характеризується ураженням слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, кон’юнктив, лімфоїдної тканини.

Захворювання починається гостро, з підйому температури, а інкубаційний період від 1 дня до 2 тижнів.

Симптоми:

риніт

фарингіт

кон’юнктивіт

лихоманка

Також бувають симптоми загальної інтоксикації – слабкість, млявість, головний біль, відсутність апетиту, сонливість.

З ускладнень зустрічаються синусити, отити, рідко пневмонії. Нерідко буває ларингоспазм у дітей раннього віку.

Фото: DarkoStojanovic/Pixabay