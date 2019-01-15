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Струс мозку. На Полтавщині бурулька впала дитині на голову

У Решетилівці Полтавської області 9-річна дівчинка постраждала внаслідок падіння бурульки з даху будинку.

Бурульки

Дитину госпіталізували до районної лікарні з діагнозом – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, повідомляє управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

Наразі стан здоров’я травмованої дівчинки лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

До слова, торік у березні бурулька розтрощила авто у центрі Києва.

Факти ICTV розповідали про те, що узбережжя Одеси вкрилося гігантськими бурульками.

Фото: pixabay.com

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