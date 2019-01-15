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Жахи Кривого Рогу: на вулиці знайшли обезголовлене тіло бабусі

У Кривому Розі, на одній із вулиць дачного селища Верабове, вранці 15 січня сторож виявив обезголовлений труп.

Жахи Кривого Рогу: на вулиці знайшли обезголовлене тіло бабусі

Попередньо – це зникла 5 січня 90-річна пенсіонерка, повідомляє 1-й Городской.

На тілі і руках бабусі були сліди укусів тварин.

Загибла жила сама і з 5 січня числилася в розшуку як зникла безвісти.

Читайте: З пакетом на голові. В багажнику авто знайшли труп рибінспектора

До слова, у Херсоні чоловік під час сварки задушив тестя ременем, а потім ще кілька днів жив поруч з його трупом.

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