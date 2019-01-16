У центрі Києва на Хрещатику сталася пожежа, горить відселена будівля.
Оновлено: О 18.54 пожежу ліквідовано.
Пожежа на Хрещатику 1/2 сталася біля готелю Дніпро, повідомляє прес-служба ДСНС.
На місці вже знаходяться поліція і пожежники.
Наразі невідомо, що стало причиною пожежі у центрі столиці.
Площа пожежі досягла орієнтовно 400 кв. м, при цьому, коли приїхали пожежники, вона була 150 кв. м.
Очевидці відзначають, що спочатку бачили вогонь на верхніх поверхах.
Відомо, що у будівлі ніхто не жив, але є ризик, що могли постраждати бездомні.
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Нагадаємо, якою була причина пожежі у Калуші.
Фото: УНІАН
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