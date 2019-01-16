В одному з львівський будинків шестеро людей отруїлися чадним газом, троє з них діти.

– 16 січня близько 9.03 у Львові отруїлися ймовірно чадним газом шість мешканців квартири, в тому числі троє дітей, які у стані важкого та середнього ступеня важкості були госпіталізовані, – розповіли у прес-службі Львівської міської ради.

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Постраждали чоловік 1976 року народження, жінка 1946 року народження, жінка 1978 року народження, дівчинка 2003 року народження, дівчинка 2011 року народження, хлопчик 2014 року народження.

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