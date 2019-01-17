17 січня на південному заході Японії на острові Кутіноерабу сталося виверження вулкана. Інформації про постраждалих немає.

Влада оголосила жовтий рівень небезпеки. А це означає, що туристам заборонений в’їзд на територію невеликого південного острова. Евакуація поки не проводилася.

Про це повідомляє AFP.

На острові живе 109 осіб. Над ним вулкан викинув попіл і дим у повітря на шість кілометрів.

– Ми чули сильний вибух, а потім все почало тремтіти, як під час землетрусу, – розповів місцевий житель.

Про те, яку шкоду завдав вулкан острову також не повідомляється.

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До речі, наприкінці грудня 2018 року в Італії прокинувся вулкан Етна, він викидав стовпи пилу. Відновлення активності вулкана стало наслідком підземних поштовхів магнітудою 4 бали.