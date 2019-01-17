У будівлі Університету Ліона I у Франції вибухнули газові балони.
У кампусі Університету Ліона I під час ремонтних робіт прозвучали декілька вибухів.
Попередньо встановлено, що в приміщенні стався вибух газових балонів, які використовували робочі. У результаті цього в кампусі почалося загоряння, яке прибули гасити пожежні, повідомляє BFMTV.
Як уточнює FranceNews24, інцидент трапився на даху будівлі бібліотеки, в корпусі Менделя.
В адміністрації повідомили про трьох постраждалих. Їхні травми носять легкий характер.
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Повідомляється, що до цього часу пожежу локалізували.
Нагадаємо, в центрі Парижа у Франції стався сильний вибух, у результаті якого загинув українець.
Фото: twitter.com/ BFMTV
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