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Вибухи і пожежа в університеті Ліона, є постраждалі

У будівлі Університету Ліона I у Франції вибухнули газові балони.  

Вибухи і пожежа в університеті Ліона, є постраждалі

У кампусі Університету Ліона I під час ремонтних робіт прозвучали декілька вибухів.

Попередньо встановлено, що в приміщенні стався вибух газових балонів, які використовували робочі. У результаті цього в кампусі почалося загоряння, яке прибули гасити пожежні, повідомляє BFMTV.

Як уточнює FranceNews24, інцидент трапився на даху будівлі бібліотеки, в корпусі Менделя.

В адміністрації повідомили про трьох постраждалих. Їхні травми носять легкий характер.

Читайте: Новий вибух газу у дев’ятиповерхівці у РФ: є жертви, під завалами люди

Повідомляється, що до цього часу пожежу локалізували.

Нагадаємо, в центрі Парижа у Франції стався сильний вибух, у результаті якого загинув українець.

Фото: twitter.com/ BFMTV

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