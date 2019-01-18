На Закарпатті близько 4.00 ранку на трасу державного значення Н-09 Мукачево – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів зійшла снігова лавина, повністю заблокувавши рух транспорту. Наразі дорогу вже звільнено від снігу

Висота снігу на 30-метровому відрізку дороги в районі села Ділове Рахівського району становила близько двох метрів, повідомляє Укравтодор.

ДСНС у Закарпатській області уточнила, що зафіксовано сходження снігових мас об’ємом 300 метрів кубічних, і на 07.30 проїзд повністю відновлено.

– Жертв, постраждалих та заблокованих автомобілів на даній ділянці не було. Підрозділи ДСНС до місця події не залучались, – йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, 18 січня на Закарпатті та Прикарпатті очікується дощ та мокрий сніг, у Карпатах місцями пориви вітру до 15-20 м/с. Температура повітря вдень 0 +5°С.

У горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).













Два метри снігу: лавина в Карпатах заблокувала дорогу / 3 фотографии

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До слова, у березні 2018 року у французьких Альпах зійшла лавина, тоді загинули дві лижниці.

Фото: ДСНС