У прес-клубі херсонської газети Новий день сталася бійка зі стріляниною.
Факт стрілянини підтвердили у ГУНП у Херсонській області.
Одеські активісти хотіли провести прес-конференцію у малому залі міськради Херсона через “незаконні дії Укртрансбезпеки”. Однак захід зірвався через повідомлення про замінування, яке виявилося хибним.
Після цього активісти передислокувались у прес-клуб Нового дня, де і сталася бійка зі стріляниною.
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За попередніми даними, зброя була травматична.
На місці події проходять слідчі дії. Учасників конфлікту доставили в управління поліції.
Загиблих і постраждалих внаслідок події немає.
Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаєві двоє злочинців у балаклавах зі стріляниною вчинили розбійний напад на гральний заклад на вулиці Космонавтів.
Фото: Kherson Dail