У прес-клубі херсонської газети Новий день сталася бійка зі стріляниною.

Факт стрілянини підтвердили у ГУНП у Херсонській області.

Одеські активісти хотіли провести прес-конференцію у малому залі міськради Херсона через “незаконні дії Укртрансбезпеки”. Однак захід зірвався через повідомлення про замінування, яке виявилося хибним.

Після цього активісти передислокувались у прес-клуб Нового дня, де і сталася бійка зі стріляниною.

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За попередніми даними, зброя була травматична.

На місці події проходять слідчі дії. Учасників конфлікту доставили в управління поліції.

Загиблих і постраждалих внаслідок події немає.

































У редакції херсонської газети сталася стрілянина / 8 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаєві двоє злочинців у балаклавах зі стріляниною вчинили розбійний напад на гральний заклад на вулиці Космонавтів.

Фото: Kherson Dail