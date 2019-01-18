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У редакції херсонської газети сталася стрілянина

У прес-клубі херсонської газети Новий день сталася бійка зі стріляниною.

У редакції херсонської газети сталася стрілянина

Факт стрілянини підтвердили у ГУНП у Херсонській області.

Одеські активісти хотіли провести прес-конференцію у малому залі міськради Херсона через “незаконні дії Укртрансбезпеки”. Однак захід зірвався через повідомлення про замінування, яке виявилося хибним.

Після цього активісти передислокувались у прес-клуб Нового дня, де і сталася бійка зі стріляниною.

Читайте: Стрілянина і бійка: у Києві стався конфлікт за участі студентів

За попередніми даними, зброя була травматична.

На місці події проходять слідчі дії. Учасників конфлікту доставили в управління поліції.

Загиблих і постраждалих внаслідок події немає.

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У редакції херсонської газети сталася стрілянина / 8 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у  Миколаєві двоє злочинців у балаклавах зі стріляниною вчинили розбійний напад на гральний заклад на вулиці Космонавтів.

Фото: Kherson Dail

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