PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У горах Львівської області знайшли мертвого туриста/

У горах Львівської області знайшли мертвого туриста

У Львівській області у районі гори Парашка рятувальники знайшли двох туристів. Один з них виявився мертвим.

У горах Львівської області знайшли мертвого туриста

Один турист загинув від переохолодження, інший – отримав серйозні травми стоп через обмороження. Його доставили у лікарню.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Львівській області.

Туристи заблукали у темну пору, були складні погодні умови.

До рятувальної операції були залучені 10 осіб.

ÐÐ° Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¼ Ð¸Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð½Ð°ÑÐ¾Ð´Ð¸ÑÑÑÑ: Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¸Ð»Ð¸ Ð½ÐµÑÐºÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº, ÑÐ½ÐµÐ³, Ð½Ð° ÑÐ»Ð¸ÑÐµ Ð¸ Ð¿ÑÐ¸ÑÐ¾Ð´Ð°

Читайте: На курорті у Карпатах двоє лижників випали з підйомника

До речі, у січні 2019 року у Карпатах заблукав 34-річний киянин. Його знайшли через чотири дня після зникнення, він виявився живий.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Екстремал Ігор Грищенко, якого врятували у Карпатах, дав перше інтерв’ю
Зниклого у Карпатах киянина знайшли
Знайшовся! Зниклий у Карпатах киянин вдруге вийшов на зв’язок
Зниклий 4 дні тому в Карпатах турист вийшов на зв’язок
У Карпатах три доби шукають зниклого туриста
День гір! Як підкорити висоту і неймовірні рекорди альпіністів
В Єгипті бійка на борту затримала три літаки з українськими туристами
Трагічна смерть у Німеччині: в горах розбився українець
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка