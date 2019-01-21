У Харкові батько з сином вбили колишнього правоохоронця, розчленували його тіло і з’їли.

З жертвою вони познайомилися на вулиці і запросили у гості. Там всі троє організували застілля, у ході якого чоловік розповів, що у минулому працював поліцейським. Це викликало підозру у батька, оскільки він мав проблеми із законом.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Це і стало причиною жорстокої розправи над товаришем по чарці. У той момент, коли батько бив жертву ножем, син міцно тримав потерпілого, щоб він не міг чинити опір. Після цього вони розчленували труп і почали його їсти.

Злочинці не відразу позбулися залишків трупа. Тільки через декілька днів вони викинули труп у підвал сусіднього будинку. Голову вони викинути не встигли, її і знайшли правоохоронці на балконі під час обшуку.

Обидва підозрюваних зараз перебувають під арештом, їм загрожує довічне позбавлення волі.

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До речі, у Фастові (Київська область) у валізі на коліщатках знайшли розчленоване тіло жінки.