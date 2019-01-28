В Одеській області в акваторії Дністровського лиману четверо дітей дрейфувала на кризі. Їх доставили на гумовому човні до берега.
У місті Білгород-Дністровський діти 12 і 16 років виявилися відірваними від берега. Вони знаходилися на відстані 500 метрів від суші.
Про це повідомляють у прес-службі ДСНС в Одеській області.
Через годину дітей врятували на гумовому човні. При цьому, як всі вони там опинилися, не повідомляється.
Для порятунку дітей були задіяні три людини особового складу і одна одиниця техніки.
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До речі, на Дніпрі у Києві в районі острова Великий на відірваній від берега крижині опинилися 30 рибалок.
Фото: ДСНС в Одеській області
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