В Одеській області в акваторії Дністровського лиману четверо дітей дрейфувала на кризі. Їх доставили на гумовому човні до берега.

У місті Білгород-Дністровський діти 12 і 16 років виявилися відірваними від берега. Вони знаходилися на відстані 500 метрів від суші.

Про це повідомляють у прес-службі ДСНС в Одеській області.

Через годину дітей врятували на гумовому човні. При цьому, як всі вони там опинилися, не повідомляється.

Для порятунку дітей були задіяні три людини особового складу і одна одиниця техніки.

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До речі, на Дніпрі у Києві в районі острова Великий на відірваній від берега крижині опинилися 30 рибалок.

Фото: ДСНС в Одеській області