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Факты / Происшествия / Взрыв на заводе в Каменском - пять человек в реанимации/

Вибух на заводі у Кам’янському – п’ять осіб в реанімації

Внаслідок вибуху на Дніпровському коксохімічному заводі у місті Кам’янське з опіками у тяжкому стані госпіталізовано п’ять осіб.

Дніпровський коксохімічний завод

Вибух газоповітряної суміші з послідуючим горінням бітуму стався о 3.30 у триповерховій будівлі смолопереробного цеху, повідомляє ДСНС.

Пожежникам вдалося ліквідувати загоряння о 4.07 на площі 200 квадратних метрів.

Пошкоджено технологічне обладнання цеху.

Причини встановлюються.

Читайте: Герой дня: хлопець рятував людей під час вибуху у Львові

Нещодавно у Львівській області стався вибух на території Стрийського вагоноремонтного заводу, внаслідок якого загинув робітник.

Фото: dkhz.com.ua

 

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