У селі Нікольському Херсонської області бродяча собака напала на 9-річну дівчинку та розірвала їй обличчя.

Собака вгризлася іклами у праву щоку дівчинки, пише Херсон Типичный.

Дитину госпіталізували з глибокою раною.

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– Рану дівчинці обробили й зашили, ведеться профілактика зараження на правець і сказ. Залежно від швидкості загоєння рани, пацієнтка може пробути в стаціонарі 4-5 днів або більше. Про необхідність косметичної операції для згладжування рубців, які утворилися, поки говорити рано, – зазначив головний лікар дитячої обласної клінічної лікарні Інна Холодняк.

Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаєві вуличний собака напав на дитину.

Фото: Dreamstime.com