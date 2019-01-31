PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Вчепилася іклами в щоку. На Херсонщині собака розірвав дитині обличчя/

Вчепилася іклами в щоку. На Херсонщині собака розірвав дитині обличчя

У селі Нікольському Херсонської області бродяча собака напала на 9-річну дівчинку та розірвала їй обличчя.

Вчепилася іклами в щоку. На Херсонщині собака розірвав дитині обличчя

Собака вгризлася іклами у праву щоку дівчинки, пише Херсон Типичный.

Дитину госпіталізували з глибокою раною.

Читайте: Ледь не відгриз руки. У Києві бійцівський собака порвав господаря (18+)

– Рану дівчинці обробили й зашили, ведеться профілактика зараження на правець і сказ. Залежно від швидкості загоєння рани, пацієнтка може пробути в стаціонарі 4-5 днів або більше. Про необхідність косметичної операції для згладжування рубців, які утворилися, поки говорити рано, – зазначив головний лікар дитячої обласної клінічної лікарні Інна Холодняк.

Раніше Факти ICTV писали, що  у Миколаєві вуличний собака напав на дитину.

Фото: Dreamstime.com

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Повідомлення про мінування: у Києві закрили метро Майдан Незалежності і Хрещатик
У Миколаєві під судом розстріляли двох людей
У Дніпрі 15-річна дівчинка-руфер випала з балкона 11 поверху
Зніс огорожу і виїхав на зустрічну: в Києві вантажівка розчавила легковик
У Нью-Йорку жінка на три дні застрягла в ліфті
Прорив дамби у Бразилії: кількість жертв зросла до 65
Лайкав дівчат: в Одесі жінка встромила ніж у живіт чоловікові
Серія вибухів у церкві на Філіппінах, багато загиблих
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка