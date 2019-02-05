У одному із сіл Ставищанського району Київській області двоє чоловіків скоїли розбійний напад на 78-річного пенсіонера. Вони били дідуся обухом сокири по голові, а потім вкрали 4 тис. грн і втекли.

Напівживого дідуся знайшов сусід, який викликав швидку і правоохоронців, повідомляє обласна поліція.

У нього струс головного мозку та травма голови, наразі він перебуває у хірургічному відділенні.

Нападники потрапили до будинку потерпілого вночі – через виставлену шибку у вікні.

Їх вдалося затримати за лічені години. Це жителі цього ж району – 21 та 28 років.

Вкрадені у пенсіонера гроші вони встигли витратили упродовж ночі на розваги: таксі, алкоголь, харчі та на гру в лотерею.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 ККУ – Розбій.

Вирішується питання про оголошення підозри, суд незабаром обере для них міру запобіжного заходу на час розслідування.

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Нагадаємо, у Дніпропетровській області невідомі у балаклавах проникли до будинку, пограбували та вбили фермера.

Фото, відео: kv.npu.gov.ua