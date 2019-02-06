У Дніпрі ввечері 5 лютого троє невідомих напали на чоловіка біля під’їзду будинку, викравши у нього сумку з $100 тис.

Коли постаждалий виходив з під’їзду, зловмисники повалили його на землю, вихопили з рук сумку, сіли в авто і зникли, повідомляє УНІАН з посиланням на відділі комунікації управління поліції у Дніпропетровській області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 186 ККУ – Грабіж.

Правоохоронці вживають заходів для встановлення та затримання грабіжників.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що постраждалий керує підприємством з ремонту промислового устаткування і у той день зняв гроші в банку.

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Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпропетровській області невідомі у балаклавах проникли до будинку, пограбували та вбили фермера.